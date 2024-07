A morrer de saudades, José Carlos Pereira declara-se: «Meu amor maior»

José Carlos Pereira (45 anos) abriu o coração nas redes sociais.

Longe do filho mais velho, e a morrer de saudades, José Carlos Pereira declarou-se: «Meu amor maior»

Recorde-se que Salvador é fruto da sua antiga relação com Liliana Aguiar, que atualmente vive no Dubai.

No Dois às 10, em dezembro de 2023, o ator falou da morte do pai (que aconteceu no mês anterior, aquando do seu aniversário) e do facto de, pela distância do filho mais velho, ainda não ter comunicado a notícia a Salvador.

José Carlos Pereira, que anunciou no final de 2023 a sua decisão se dedicar exclusivamente ao seu trabalho na Medicina Estética, fez parte de vários sucessos da nossa ficção, como Anjo Selvagem, e, depois disso, muitas outras novelas e séries se seguiram. Baía das Mulheres, Morangos com Açúcar, Feitiço de Amor, Destinos Cruzados, Giras e Falidas, entre muitos outros.

Na vida pessoal, o ator e médico é pai de Salvador (de 7 anos), Tomás (de 3) e Afonso (que fará 2 anos em julho). Veja como estão crescidos, nesta galeria.