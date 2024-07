As imagens de Kelly Bailey e Lourenço Ortigão que levaram fãs ao rubro: «Casal inspiração»

Kelly Bailey (25 anos) e Lourenço Ortigão (34) aproveitaram da melhor maneira o dia sem o filho.

Na passada segunda-feira (22 de juho), com as temperaturas altas que se fizeram sentir, a atriz partilhou algumas fotos no seu perfil do Instagram.

Eis as imagens de Kelly Bailey e Lourenço Ortigão que levaram os fãs ao rubro: «Casal inspiração. ☺️ Tão jovens, tão bonitos e tão seguros do que são e do que querem juntos. 🥰», «O melhor casal 😍», «Que casalinho mais lindoooo» ou ainda «Casal mais bonito ❤️» foram apenas algumas das reações visíveis nos comentários.

Veja aqui:

Recorde-se que os atores em julho de 2023, de Vicente Blue, fruto da relação com Lourenço Ortigão, que teve início em 2017, quando gravavam juntos o grande sucesso da TVI A Herdeira.

Kelly Bailey estreou-se n' A Única Mulher, e fez ainda parte de projetos como Prisioneira e Bem me Quer. Agora, encontra-se a gravar a nova novela da TVI, ainda sem nome, nem data oficial de estreia.

Veja, na galeria em cima, uma das cenas mais românticas entre Luz (Kelly Bailey) e Vicente (Lourenço Ortigão), as personagens que deram origem a este bonita história de amor da vida real.