Kelly Bailey vai ser mãe outra vez? Veja o que a atriz revelou em primeira mão!

Kelly Bailey (de 25 anos) marcou presença no Dois às 10, na manhã desta quinta-feira (18 de julho), a propósito do novo projeto de ficção da TVI, que marca o seu regresso às novelas.

Durante a conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, Kelly Bailey foi questionada sobre a sua vontade de ser mãe outra vez, ou não, e revelou, em primeira mão, o seu desejo de aumentar a família - e o que mudou em si após ter dado à luz.

Recorde-se que a atriz foi mãe em julho de 2023, de Vicente Blue, fruto da relação com Lourenço Ortigão, que teve início em 2017.

De volta aos estúdios, Kelly Bailey mostra-se muito entusiasmada com o que aí vem.

Kelly Bailey estreou-se n' A Única Mulher, e, depois disso, integrou o elenco principal de outras novelas de grande sucesso, como A Herdeira (o primeiro projeto em que fez par romântico com o ator, por quem se apaixonou durante as gravações), Prisioneira, e, por último, Bem me Quer, tendo vindo a ganhar cada vez mais notoriedade.

