Marcello Antony submete-se a procedimento estético e resultados geram controvérsia

Marcello Antony (59 anos) submeteu-se a um procedimento estético e os resultados estão a gerar controvérsia.

Foi no passado dia 10 de julho, através das redes sociais, que Marcello Antony partilhou o 'antes' e o 'depois' da sua harmonização facial. A publicação teve mais de 2 mil comentários e as opiniões dividiram-se. Alguns afirmaram ter gostado da mudança, mas muitos garantem preferir a sua imagem sem intervenções: «Tenho que falar a verdade?! prefiro o antes», «Tá todo mundo ficando com o mesmo formato... Boca, queixo, mandibula e por aí vai.» ou ainda «Estava melhor mais natural», foram apenas algumas das respostas.

Recorde-se que o ator brasileiro fez parte de vários sucessos da Globo, como O Rei do Gado, Terra Nostra, Fina Estampa ou Malhação - apenas para citar alguns. Na ficção da TVI, participou na novela Valor da Vida, e, mais recentemente, integrou o elenco dos novos Morangos com Açúcar.

A viver em Portugal desde 2018, e sem ofertas de trabalho na área da representação, atualmente, Marcello Antony dedica-se ao mercado imobiliário de luxo. Saiba tudo, no vídeo em cima.