Margarida Corceiro faz despedida emotiva: «Nem consigo acreditar em tudo o que está a acontecer...»

Foi através do seu perfil no Instagram, no passado dia 11 de julho, que Margarida Corceiro (de 21 anos) partilhou algo muito especial.

Margarida Corceiro publicou algumas fotos, onde faz uma despedida emotiva: «Nem consigo acreditar em tudo o que está a acontecer...».

A atriz esteve a gravar um projeto luso-espanhol, que inclui caras como Alba Flores, a famosa Nairobi de La Casa de Papel.

«Uma honra partilhar o plateau com estas pessoas, um orgulho fazer parte deste projeto ❤️ Nem eu consigo acreditar em tudo o que está a acontecer. Punto Nemo chega já em 2025!» - escreveu na legenda.

Recorde-se que foi em 2019 que Margarida Corceiro se estreou na ficção, na novela Prisioneira. Depois disso, nunca mais parou, fazendo parte do elenco principal de Bem me Quer e ainda Quero é Viver. Recentemente, fez parte das novas temporadas dos Morangos com Açúcar.

No passado dia 6 de julho, a atriz deslumbrou com um vestido simples, branco, depois de um imprevisto que a fez ter de mudar de roupa à última da hora.

