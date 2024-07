Marta Melro posa em biquíni e "pormenor" chama a atenção dos seguidores

Marta Melro (39 anos) pousou em biquíni e houve um "pormenor" (nada pequeno) que chamou bastante a atenção dos seguidores, no Instagram.

Na partilha feita nesta quarta-feira (5 de junho), Marta Melro somou elogios pela excelente forma física, mas não só. A atriz apostou num acessório que não passou despercebido: «Aquele chapéu que não passa em corredores apertados mas que adoramos na mesma ! Haaha 🥰😘»

Já no dia anterior, Marta Melro havia publicado uma fotografia com a filha, Aurora, onde surgem ambas com um chapéu igual.

Recorde-se que a atriz está a celebrar 20 anos de carreira, cheia de sucessos na TVI. Depois de se estrear na ficção nos Morangos com Açúcar 2 (tal como Paulo Vintém, pai da sua filha) nunca mais parou, integrando o elenco de várias novelas, como Dei-te Quase Tudo, Tu e Eu, Feitiço de Amor, Mar de Paixão, Remédio Santo, Belmonte, A Única Mulher, A Herdeira e, mais recentemente, Festa é Festa.