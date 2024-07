Marta Melro (39 anos) fez uma publicação que gerou vários elogios, no passado dia 10 de julho, no seu perfil do Instagram.

Feliz e radiante, Marta Melro assume: «Passar a ter vontade de me arranjar» - afirmou na legenda do vídeo partilhado. «Passar de andar de fato de treino ou algo idêntico quase todos os dias para ter vontade de me arranjar porque sim e para arrancar um “Uau” da minha filha quando me vê embonecada! 🙌🏽»

«Linda» foi o adjetivo que mais se repetiu na caixa de comentários.

Recorde-se que a atriz é mãe de Aurora, que fará 2 anos em agosto (fruto da sua relação já terminada com Paulo Vintém).

Marta Melro começou a sua carreira na TVI na série juvenil, em 2004, e que tem feito parte de vários sucessos da nossa ficção desde então, como Dei-te Quase Tudo, Tu e Eu, Feitiço de Amor, Mar de Paixão, Remédio Santo, Belmonte, A Única Mulher, A Herdeira e, mais recentemente, Festa é Festa.