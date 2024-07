Ex-ator dos "Morangos com Açúcar" anuncia que a família vai aumentar: «A melhor notícia do meu ano!»

João Pedro Bernardes, ex-ator dos Morangos com Açúcar, anunciou através do seu perfil no Instagram que a família vai aumentar: «A melhor notícia do meu ano» - fez questão de referir.

Na publicação, feita no dia 16 de julho, o ex-ator dos "Morangos com Açúcar" partilhou um momento muito especial com os seguidores: «A minha irmãzinha está grávida… de duas meninas 😭💕 a melhor notícia do meu ano! Minhas meninas, podem vir que os tios já só vos querem conhecer 🫶🏻»

Recorde-se que João Pedro Bernardes, de 33 anos, atualmente faz muito sucesso no YouTube, num canal que partilha com o seu namorado de há mais de uma década, Pedro Lopes.

