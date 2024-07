Raquel Tillo declara-se a mulher especial: «Começamos e continuamos, amo-te»

Raquel Tillo (31 anos) usou as redes sociais para se declarar a uma mulher muito especial na sua vida: «Começamos e continuamos, amo-te» - escreveu na legenda.

No vídeo, publicado no passado dia 22 de julho, no seu perfil do Instagram, Raquel Tillo celebrou Inês Aires Pereira, uma das suas amigas mais próximas, que comemorou o seu 35º aniversário nessa data: «“E começamos mesmo assim?” Pessoas que são casa: a quem ligamos com as vitórias, com as tristezas, que nos fazem crescer, que nos fortalecem, que nos ouvem quando temos razão e nos dizem quando não temos; que são da nossa equipa. Sou da tua equipa sempre, a chorar, rir, aplaudir, gritar, dar colo TUDO. Começamos e continuamos, amo-te PARABÉNS 🎈»

Veja a seleção de imagens escolhidas pela atriz:

Inês Aires Pereira fez questão de responder, através dos comentários: «Te amo te amo te amo».

Recorde-se que Raquel Tillo se tornou uma cara bem familiar para o grande público quando foi concorrente no Dança com as Estrelas e, mais recentemente, fez parte do programa Congela, onde protagonizou momentos hilariantes.

Veja algumas das melhores fotos de Raquel Tillo e Inês Aires Pereira, na galeria em cima.