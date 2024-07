À espera do segundo filho, Rita Pereira arrasa com visual épico em festival de verão!

Rita Pereira, a atriz que dá vida a Soraia em «Morangos com Açúcar», marcou presença no festival de verão: Rock in Rio. Rita Pereira, que está à espera do segundo filho, arrasou na hora de escolher o visual para a tarde de música e muita animação.

A peça que se destacou foi a saia cor de laranja, com um corte muito arrojado e original. Para acrescentar mais 'pinta' ao look, a atriz optou por usar umas botas altas pretas, que elevaram o estilo do visual!

O que achou do visual? Veja aqui:

Recorde-se que Rita Pereira começou o seu percurso na ficção da TVI nos Morangos com Açúcar 2 (em 2004) e, depois disso, integrou o elenco principal de projetos como Doce Fugitiva, Destinos Cruzados, Feitiço de Amor, Remédio Santo, A Herdeira, Quero é Viver, para nomear apenas alguns. Recentemente, esteve a viver no Brasil, onde gravou o seu primeiro projeto internacional: o remake da novela de sucesso "Dona Beija", que teve Maitê Proença como protagonista. Na nova versão, que ainda não tem data de estreia - e que ficará disponível numa famosa plataforma de streaming -, o título será "Dona Beja".

Na vida pessoal, a atriz vive uma relação há vários anos com Guillaume Lalung, com quem tem um filho em comum, Lonô, de 5 anos.

No Conta-me exibido em janeiro, falou da vontade de voltar a ser mãe e de como foi ter de 'travar' esse sonho: