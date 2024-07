«Eu espero que ele esteja bem»: Rosa Bela emociona-se após notícias de Carlos Areia

Rosa Bela (32 anos) entrou, no passado dia 7 de julho, na casa mais vigiada do país, como concorrente do novo reality show da TVI, Dilema.

Na gala do passado domingo (14 de julho), a atriz enfrentou o seu primeiro dilema, enquanto porta-voz da equipa laranja.

«Eu espero que ele esteja bem», disse Rosa Bela, emocionada, após receber notícias de Carlos Areia (80), no momento que foi transmitido em direto.

Recorde-se que os atores estão juntos há mais de 15 anos, apesar das várias críticas de que foram alvo - sobretudo no início - pela grande diferença de idades.

O primeiro projeto da atriz na TVI foi em I Love It, onde fez uma participação especial. Depois disso, fez parte do elenco da novela A Herdeira e o seu mais recente desafio foi em Queridos Papás.

Já Carlos Areia participou em diversas séries e novelas de sucesso desta estação, como Trapos e Companhia, Anjo Selvagem, O Prédio do Vasco (transmitido durante os últimos anos na TVI Ficção), O Clube das Chaves, Morangos com Açúcar, Ana e os 7, Remédio Santo, Jardins Proibidos, entre muitos outros.

Veja, na galeria em cima, algumas fotos do casal partilhadas nas redes sociais.