Ruy de Carvalho apresenta novo membro da família

Foi através do seu perfil no Instagram que Ruy de Carvalho (97 anos) partilhou a novidade, no passado dia 15 de junho.

Ruy de Carvalho apresentou assim o novo membro da família: «Olá ...sou a Maria e estou cada vez maior... E adoro estar a dormir no poliban.».

A foto não deixou ninguém indiferente e muitos seguidores fizeram questão de reagir: «Está mais fresquinho… é esperta! As maiores Alegrias, Saúde e Paz Senhor RUY de CARVALHO 🙏🙏🙏🫶», «Que engraçada 😍 muita saúde e alegrias Sr. Ruy de Carvalho 🙏 bem haja» e ainda «❤️Olá Maria🐕❤️» foram apenas alguns dos comentários à publicação.

Veja aqui:

Recorde-se que o ator partilhou o seu luto recentemente, quando perdeu outro membro de 4 patas da família, com quem viveu durante 13 anos.

Ruy de Carvalho, uma das maiores referências do Teatro e da Televisão, desempenhou a sua primeira personagem na ficção da TVI em 1999, na novela Todo o Tempo do Mundo. Depois disso, muitos outros projetos de sucesso se seguiram, como Olhos de Água, Filha do Mar, Sonhos Traídos, Saber Amar, O Teu Olhar, Inspector Max (num dos papéis mais familiares para os portugueses, o do Avô João), Tempo de Viver, Deixa-me Amar, Olhos nos Olhos, Equador, Sentimentos, Sedução, Louco Amor, Destinos Cruzados e Massa Fresca.

O ator teve quem seguisse as suas pisadas na representação: o filho João de Carvalho e ainda o neto Henrique de Carvalho, que logo em criança mostrou o seu talento - e que hoje namora com uma famosa atriz, que também começou o seu percurso na TVI: Catarina Siqueira.

Veja como está nos dias de hoje, na galeria em cima.