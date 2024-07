TVI Player disponibiliza finais alternativos de novela de sucesso do canal

Foi no passado dia 18 de julho que o TVI Player disponibilizou dois finais alternativos de uma novela de grande sucesso do canal: Filha do Mar.

A novela, que estreou em 2001, foi um dos primeiros êxitos da ficção da TVI e a história de Marta Barquinho (Dalila Carmo) e da filha, Maria Barquinho (Diana Marquês Guerra), cuja vida deu uma grande reviravolta, prendeu os portugueses ao ecrã.

Marta apaixonou-se por Salvador (Marcantónio Del Carlo), na bonita ilha do Faial, por onde o jovem ribatejano estava de passagem, e dessa relação fortuita nasce Maria.

Anos mais tarde, já formada em Medicina, Marta abandona os Açores e acaba por ser colocada em Santarém, precisamente a terra onde vive Salvador com a sua agora esposa Sofia (Fernanda Serrano) e o filho, Tomás (Luís Simões).

Maria e Tomás tornam-se grandes amigos, depois de se conhecerem na escola. E é aí que tudo muda...

Este foi o final transmitido pela TVI, em 2002.

Veja os finais alternativos que foram gravados, mas que o público nunca chegou a ver, agora disponíveis no TVI Player.

Espreite ainda como está a atriz que deu vida a Maria, na galeria em cima.