Lembra-se do Vasquinho? Afastado da TV, veja como está com quase 30 anos

A famosa personagem Vasquinho surgiu na série de humor da TVI O Prédio do Vasco, mas o sucesso foi tal que o filho do porteiro (Ricardo Castro) deu origem a um spin-off com o seu nome, Vasquinho & Companhia, que continua em exibição na TVI Ficção.

Falamos de Miguel Neto, que tinha apenas 9 anos quando interpretou este papel. Após as gravações terminarem, afastou-se do pequeno ecrã e tornou-se enfermeiro de profissão.

Recorde o icónico Vasquinho, no vídeo em baixo, e veja ainda como cresceu - bem como os outros 'miúdos' do elenco -, na galeria em cima.