Apesar dos tratamentos, Lara Afonso conseguiu engravidar de forma natural: «Já estávamos no caminho para a adoção, mas depois...»

No «À Conversa com Ana Rita Clara», recebemos a apresentadora e cantora Lara Afonso. A nossa convidada fala-nos das suas duas gravidezes. A sua primeira filha Vitória nasceu de forma natural, apesar da apresentadora ter feito vários tratamentos de fertilização in vitro. A nossa convidada fala-nos do problema que tinha. Mais tarde, Lara engravidou pela segunda vez.