As primeiras férias a dois de Inês Aires Pereira com o novo namorado. Veja os momentos que a atriz partilhou

11 jul, 19:53

Inês Aires (de 34 anos) tem estado a gozar uns dias de descanso, em Ibiza, e fez questão de partilhar alguns momentos nas redes sociais. Mas não foi sozinha!

Estas serão as primeiras férias a dois de Inês Aires Pereira com o novo namorado, João Maria, com quem contracenou na peça "Plim 2 - Tás óptima" (de Salvador Martinha).

Apesar de não surgirem juntos nas fotos, num dos vídeos aparece João Maria e no último vídeo, onde a atriz está a conduzir uma mota, é possível ouvi-la a dizer o nome do companheiro, "João", que a trata por "Mor".

Veja os momentos que a atriz partilhou:

O primeiro projeto de Inês Aires Pereira na TVI foi em 2021, no Cristina ComVida, de Cristina Ferreira, onde deu vida a Neuza, uma das personagens icónicas do programa. Posteriormente, estreou-se na nossa ficção, interpretando o papel de Alice na novela Para Sempre.

Recorde-se que Inês Aires Pereira é mãe de Alice (de 4 anos) e de Joaquim (de 2), frutos da sua relação - que terá terminado no início de 2024 - com David Ferreira da Silva, por quem chegou a ser surpreendida no Goucha, em 2021. Veja o momento, no vídeo em cima.

Espreite ainda algumas das melhores fotos da atriz com os filhos, nesta galeria.