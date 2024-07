Hoje às 11:37

Foi através do seu perfil no Instagram que Catarina Siqueira (35 anos) partilhou o momento difícil que está a atravessar.

Catarina Siqueira e a filha estão de luto: «Os últimos dias foram muito difíceis...» - começou por dizer, na legenda da publicação onde é possível ver Luz, de 8 anos.

«Os últimos dias foram muito dificeis. "A Avó Ana foi para o céu", disse-lhe de voz embargada. "A Avó Ana morreu mãe. Podes dizer." Disse-me numa catadupa de lágrimas e voz soluçada. "E o pai? Como é que ele está? Quero estar com ele e dar-lhe um abraço com muita força." E é aqui que eu penso... porra! Crescidona do caraças. Prática e preocupada. A quem sairá o bicho? Hoje fez gazeta do atl porque quis passar o dia com o pai. Recebi esta fotografia há poucos minutos. E esta fotografia diz tudo. Uma miuda de 8 anos que está triste porque perdeu a avó que amava, mas que manda a melhor energia e se torna a melhor companhia do mundo porque a avó que ela amava, é a mãe do pai que ela só quer ver feliz. E se ela sabe como lhe arrancar sorrisos.. Que não seja uma preocupação dela, que não seja tão pouco uma responsabilidade dela, mas que esta vontade e capacidade de contagiar os outros com esta energia tão boa, estejam sempre presentes na ordem do dia. Tenho tanto orgulho nesta miúda. ❤️

Best team ever @marcocampos19 💥»

Recorde-se que no verão de 2023 a atriz anunciou a sua separação de Marco Campos, pai da sua filha, após mais de 15 anos juntos. Em setembro do mesmo ano, Catarina Siqueira esteve no Dois às 10 e revelou os motivos que ditaram o fim da relação. Veja o vídeo, no topo da página.

No ano anterior, no programa da TVI Ficção, À Conversa com Ana Rita Clara, Catarina Siqueira recordou uma das experiências mais fortes que viveu, perante o olhar atento de milhares de portugueses.

Recentemente, a atriz assumiu um novo amor: Henrique de Carvalho, neto de Ruy de Carvalho, que também deu os primeiros passos como ator na nossa ficção, ainda em criança, quando deu vida a Ernesto, em Olhos de Água. Veja como ele era, nesta galeria.

Catarina Siqueira estreou-se na TVI, em 2011, nos Morangos com Açúcar, e depois disso, a atriz integrou o elenco das novelas Doida Por Ti, Ouro Verde e, mais recentemente, Queridos Papás.