Choque! Já sabemos quem é o dono do drone

Há 1h e 39min

Em "Morangos com Açúcar", Miguel (Vicente Gil) tem uma fotografia do drone que o seguia e, através do número de série, tenta descobrir quem é o proprietário, decidindo ligar para a empresa que os produz. Santiago (Rui Pedro Silva) e Harry (Tomás Taborda) aguardam ansiosamente pela resposta.

Miguel e Olívia (Madalena Aragão) tentam fazer as pazes e combinam encontrar-se numa esplanada. A conversa começa de forma casual, mas Olívia admite que não quer discutir mais e pede a Miguel que confie nela, pois só assim conseguirão resolver os seus problemas juntos. Miguel então revela que Bruno (Gonçalo Braga) é o proprietário do drone.

Olívia fica chocada e depois zangada. Miguel tenta chamar a atenção para os factos que não podem ser ignorados, mas Olívia recusa-se ouvir mais e vai-se embora.