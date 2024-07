Depois de Harry terminar com Zé Maria, envolve-se com Kika

Ontem às 23:56

Em «Morangos com Açúcar», Kika (Beatriz Frazão) decide abandonar a festa na praia e dirige-se ao quarto de Harry (Tomás Taborda), que está na cama, deprimido depois de ter terminado o namoro com Zé Maria (António Van Zeller). Os dois conversam e Harry agradece a Kika por ter sido a única a ser verdadeira com ele. Quando Kika está prestes a sair, Harry diz que sente muitas saudades dela. Os dois acabam por se envolver e passam a noite juntos. A cena muda para Puri (Vitória Oliver) a trair Fred (Cláudio de Castro) com um dos amigos de Gil.