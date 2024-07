É o fim de Harry e Zé Maria: «Esquece, acabou tudo»

Ontem às 23:55

«Em Morangos com Açúcar», Gabi (Margarida Corceiro) vai falar com Kika (Beatriz Frazão), que está muito nervosa a ruminar sobre a mensagem com a voz de Carolina (Ana Andrade). Gabi alerta para a possibilidade da mensagem ser falsa, ao que Kika responde que a voz pode ser falsa, mas o conteúdo não é. Existe alguém que os conhece a todos, que conhece o segredo de Miguel (Vicente Gil) e o segredo de Carolina (Ana Andrade). As amigas refletem até que Kika avista Zé Maria (António Van Zeller) e, aos berros, acusa-o de ter filmado Carol e divulgado o vídeo na festa. Kika acrescenta que Miguel sabia de tudo e encobriu Zé Maria.

Harry (Tomás Taborda) corre atrás do namorado e, quando percebe que é verdade, furioso, pergunta como é que ele pode arruinar a vida de alguém só para não se assumir, como é que o pode enganar durante um ano a ele e ao resto do grupo. Harry chama nojento a Zé Maria e termina a relação.