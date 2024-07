Eduardo Gaspar integrou o elenco de um dos maiores sucessos da ficção da TVI! Recorde aqui

Ontem às 16:50

No «À Conversa com Ana Rita Clara», recebemos o ator e encenador brasileiro Eduardo Gaspar, tem participado em alguns dos sucessos da ficção da TVI. O nosso convidado fala-nos do impacto da ficção na vida real das pessoas, quando se toca em temas importantes e urgentes da sociedade. O ator recorda o facto de ter integrado o elenco de um dos maiores sucessos da TVI, uma novela que até chegou a ser premiada internacionalmente.