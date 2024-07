«Ela não se irá lembrar...» - Marta Melro faz reflexão sobre a filha, Aurora

5 jul, 11:05

Marta Melro (39 anos) passou recentemente uns dias de férias, no Alentejo, na companhia de pessoas especiais.

«Ela não se irá lembrar...» - começou por dizer Marta Melro, na reflexão que fez sobre a filha, Aurora.

«Certamente ela não se irá lembrar dos mergulhos, do silêncio só quebrado pelo cantar dos passarinhos, das gargalhadas, das birras, das mil ameixas que comeu com a madrinha, de dividir ou não brinquedos com a prima a Constança, da nossa alegria, do nosso cansaço, dos petiscos do padrinho, dos pulos infinitos nas pedrinhas no jardim e das flores que roubou e recebeu dos jardins das vizinhas! Ela não terá memórias visuais mas terá (teremos) no nosso coração a consequência deixada por viver estas memórias. Por dias longos, por noites curtas, por amigos que são família e se entreajudam. Por sítios que nos deixarão para sempre memórias doces. @casadaavojuliapestana é a simplicidade e a paz do Alentejo que eu tanto amo, numa casa que foi feita para receber e conviver 🙌🏽❤️ * se forem não se preocupem em levar muita coisa para os mais pequeninos. A casa tem berços, cadeirinha de refeição, banheira de criança, bóias, pranchas, utensílios de cozinha para crianças e até alguns brinquedos. ☺️»

Recorde-se que Aurora é fruto da antiga relação da atriz com o também ator e músico Paulo Vintém, que terminou em 2023.

Marta Melro tem feito parte de vários sucessos de ficção da TVI. Depois de se estrear na ficção nos Morangos com Açúcar 2 (tal como Paulo Vintém, pai da sua filha), nunca mais parou, integrando o elenco de várias novelas, como Dei-te Quase Tudo, Tu e Eu, Feitiço de Amor, Mar de Paixão, Remédio Santo, Belmonte, A Única Mulher, A Herdeira e, mais recentemente, Festa é Festa.

