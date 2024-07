Fora do país, Maria Botelho Moniz encanta seguidores com nova foto do filho: «Tão lindo»

8 jul, 20:26

Maria Botelho Moniz (40 anos) está de férias com a família em Menorca e encantou os seguidores com uma nova foto do filho: «Tão lindo» - pode ler-se em vários comentários na publicação feita nesta segunda-feira, 8 de julho.

Recorde-se que Vicente nasceu em novembro de 2023 e que é o primeiro filho da apresentadora, fruto da sua relação com o piloto Pedro Bianchi Prata.

Foi em direto no programa Dois às 10, em maio do ano passado, que Maria Botelho Moniz deu a notícia, sem esconder a emoção.

A apresentadora revelou ainda que teve de recorrer a tratamentos, para conseguir engravidar e falou de como foi o processo. Veja tudo no vídeo do topo da página.

Maria Botelho Moniz tem-se mostrado uma mãe babada, nas redes sociais, onde vai mostrando o crescimento do seu bebé.

Entre outros trabalhos como atriz, Maria Botelho Moniz fez algumas participações especiais na nossa ficção, nomeadamente nas novelas Quer o Destino, Festa é Festa e, mais recentemente, na série A Filha.