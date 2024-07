Fred mentiu sobre as razões que o levaram de volta a Lisboa

Ontem às 23:51

Em "Morangos com Açúcar", Fred (Cláudio de Castro) está a mentir. Puri (Victoria Oliver) conversa com Sancho (Oskar de La Fuente) sobre o namorado e percebe que algo não está certo. Fred tinha dito que precisava de voltar urgentemente a Lisboa para visitar a avó, que estava gravemente doente. No entanto, Puri revela ao irmão que, após falar com os pais do namorado, descobriu que a avó está bem de saúde. Esta situação é intrigante: que razão levaria Fred a mentir?