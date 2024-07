Gabi percebe que se envolveu com a pessoa errada

Ontem às 23:51

Em «Morangos com Açúcar» o grupo do colégio da Barra continua a realizar as provas para completar o curso de nadador-salvador. Duarte (Simão Fumega) é o primeiro a fazer a prova e Gil (Nuno Represas) faz um comentário desagradável que deixa todos desconfortáveis. Duarte consegue completar os 20 segundos debaixo de água e agora é a vez de Gabi (Margarida Corceiro).

Assim que Gabi entra na água, Alice (Inês Castel-Branco) chega com o marido, Hugo (Ivo Romeu Bastos), para falar com Samuel (Rodrigo Tomás). Gabi observa-os debaixo de água e recusa-se a sair enquanto Hugo e Alice não se forem embora.

Quando Samuel termina de falar com os donos do resort, percebe que Gabi não está a responder ao apito para vir à tona. Pensando que ela perdeu os sentidos, Samuel entra na água para a resgatar.

Atrapalhada, Gabi finge que não ouviu e vai-se embora.