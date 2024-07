Grávida aos 42 anos, Rita Pereira confessa que chegou a temer o pior

10 jul, 18:21

Rita Pereira esteve na manhã do dia 10 de julho no Dois às 10, para falar sobre a mais recente notícia que partilhou com o mundo: que vai ser mãe pela segunda vez.

Grávida aos 42 anos, Rita Pereira confessou a Cristina Ferreira que chegou a temer o pior: «Eu achava que estava morto».

Recorde-se que Rita Pereira, que já é mãe de Lonô (de 5 anos) anunciou a 21 de junho que está à espera do segundo filho, fruto da sua relação de quase uma década com Guillaume Lalung.

A atriz já havia assumido, quando ainda estava a viver no Brasil - a gravar o seu primeiro projeto internacional: o remake da novela de sucesso "Dona Beija" -, que desejava muito voltar a engravidar.

Rita Pereira estreou-se na ficção da TVI em 2004, na 2ª temporada dos Morangos com Açúcar e, depois disso, integrou o elenco principal de projetos como Doce Fugitiva, Destinos Cruzados, Feitiço de Amor, Remédio Santo, A Herdeira, Quero é Viver, para nomear apenas alguns.

