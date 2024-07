Helena Isabel partilha foto com pessoa especial: «Muitos mais anos de cumplicidades!»

20 jun, 17:57

Foi no seu perfil do Instagram que, no passado dia 18 de junho, Helena Isabel (72 anos) partilhou uma foto com pessoa especial: «Muitos mais anos de cumplicidades!» - escreveu na legenda.

Helena Isabel assinalou, desta forma, o aniversário da sua irmã.

Recorde-se que no Conta-me, exibido a 30 de setembro de 2023, a atriz falou um pouco sobre a sua família e sobre o caminho que a irmã escolheu, na altura, considerado 'fora da caixa'. Veja o vídeo, em cima.

Helena Isabel começou a sua carreira no pequeno ecrã em 1969. Na TVI, integrou o elenco de vários projetos de sucesso, como Todo o Tempo do Mundo, Sonhos Traídos, Ana e os 7, Morangos com Açúcar, Mundo Meu, Ilha dos Amores, Fascínios, Flor do Mar, Sedução, Louco Amor, Jardins Proibidos, A Impostora, Valor da Vida, Amar Depois de Amar e, mais recentemente, Para Sempre, Quero é Viver e Queridos Papás.