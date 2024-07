Kelly Bailey explica escolha do nome do filho, Vicente Blue: «Era pelo significado...»

Ontem às 18:21

Kelly Bailey (de 25 anos), que já está a gravar a nova novela da TVI, esteve no passado dia 18 de julho no Dois às 10.

Durante a conversa, Kelly Bailey explicou a escolha do nome do filho, Vicente Blue: «Era pelo significado...», referiu. Veja tudo, no vídeo em cima.

Recorde-se que a atriz começou a namorar com Lourenço Ortigão em 2017 (curiosamente - ou não -, o nome da personagem interpretada pelo ator era Vicente) e que o primeiro filho do casal nasceu em julho de 2023.

Kelly Bailey estreou-se n' A Única Mulher, e, depois disso, integrou o elenco principal de outros sucessos da nossa ficção, como A Herdeira, Prisioneira, e, por último, Bem me Quer.

Espreite algumas das melhores fotos da atriz com o filho, nesta galeria.