Kika está numa relação tóxica. Gil é possessivo e manipulador

Há 1h e 44min

Em «Morangos com Açúcar»,Gil (Nuno Represas), filho de Alice (Inês Castel-Branco), mostra cada vez mais que não gosta do grupo de amigos de Kika (Beatriz Frazão). Após ouvir as queixas de Gil, Kika pergunta-lhe porque está com ela. Gil responde que gosta imenso dela, que ela tem um enorme potencial e que vê como é melhor do que todos os seus amigos. Gil garante que ela será ainda melhor do que é agora, com a sua ajuda.

Gil também menciona que não acha normal a proximidade que Harry (Tomás Taborda) mantém com Kika, pois são ex-namorados. Kika ri-se ao pensar que Gil sente ciúmes e acabam por passar um momento romântico.