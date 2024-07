6 jul, 16:45

No «À Conversa com Ana Rita Clara», recebemos a apresentadora e cantora Lara Afonso. A nossa convidada confessa que já ficou chateada, várias vezes, com a sua área de trabalho, e fala-nos do seu regresso à televisão para apresentar o segmento «NiT» na CNN Portugal. Lara Afonso recorda o seu início na TVI, onde apresentou um reality show: «A Bela e o Mestre».