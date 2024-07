Lucas Dutra assume preconceito em relação a Madalena Aragão: «Existe uma diferença de idades grande»

9 jul, 18:40

Lucas Dutra (de 26 anos) foi o convidado do À Conversa com Ana Rita Clara do passado dia 23 de março, na TVI Ficção.

Durante a entrevista, Lucas Dutra assumiu o preconceito que sentiu em relação a Madalena Aragão: «Existe uma diferença de idades grande» - revelou, ao falar da sua namorada na altura. Veja tudo, no vídeo em cima.

Na Festa de Verão TVI, que decorreu no passado dia 6 de julho e na qual ambos marcaram presença, a atriz confirmou os rumores à imprensa, de que a relação havia chegado ao fim, pouco mais de 1 ano depois de ter começado: «Sim, acabou, mas acabou super bem, somos amigos, quero tudo de bom para o Lucas, adoro vê-lo vingar tanto como ator, como realizador. Trabalhámos juntos e espero que continuemos a trabalhar. É sempre bom poder reencontrá-lo, mesmo como amigos» - referiu.

No final de maio, os atores haviam celebrado o 1º aniversário de namoro em Paris, dias depois de marcarem presença no Festival de Cinema de Cannes.

Recorde-se que o ator tem participado em várias novelas da TVI, o como Prisioneira, Bem me Quer e agora Cacau, e fez ainda participações especiais em Amar Depois de Amar e A Teia.

Já a atriz estreou-se na nossa ficção em A Teia e, depois disso, ganhou destaque em Quer o Destino. Em seguida, fez parte do elenco principal de Para Sempre e, mais recentemente, assumiu o papel de protagonista dos novos Morangos com Açúcar.

Veja o look ousado da atriz, na Festa de Verão TVI, bem como algumas das melhores fotos do antigo casal, nesta galeria.