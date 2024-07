Margarida Corceiro prepara-se para as férias... E não vai sozinha!

8 jul, 16:05

Margarida Corceiro (de 21 anos) foi uma das atrizes que marcou presença na Festa de Verão da TVI, que decorreu no Hotel Myriad, no Parque das Nações, no passado dia 6 de julho.

Na passadeira vermelha, ao chegar ao evento, Margarida Corceiro revelou à imprensa que se prepara para as férias... E não vai sozinha!

Veja o vídeo, em cima.

Recorde-se que foi em 2019 que a atriz se estreou na ficção da TVI, em Prisioneira e, depois disso, nunca mais parou, participando nas novelas Bem me Quer (que pode ver, atualmente, de segunda a sexta na TVI Ficção) e ainda Quero é Viver. Recentemente, fez parte das novas temporadas dos Morangos com Açúcar.

Veja melhor o look de Margarida Corceiro nesta galeria.