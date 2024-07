Maria Botelho Moniz confronta Diogo Valsassina sobre Ana Guiomar: «Em algum momento houve ressentimento?»

20 jun, 18:46

Diogo Valsassina (37 anos) marcou presença no Goucha, no passado dia 10 de junho, a propósito do seu regresso à TVI.

Durante a entrevista, Maria Botelho Moniz confrontou Diogo Valsassina sobre Ana Guiomar: «Em algum momento houve ressentimento?»

Recorde-se que os atores se conheceram nos Morangos com Açúcar e que mantêm uma relação há mais de 15 anos.

Ana Guiomar, que recentemente fez parte da série sobre a vida de Rui Nabeiro, Sr. Rui, começou o seu percurso na série juvenil de sucesso da TVI e, depois disso, integrou o elenco das novelas Tempo de Viver e Amar Demais. Desde 2021, dá vida a Aida, em Festa é Festa.

Já Diogo Valsassina estreou-se na TVI em 2000, nos Jardins Proibidos, e o seu talento não passou despercebido, somando muitos outros projetos ao seu currículo (para além dos MCA), como Super Pai, Amanhecer, Ana e os 7, Ilha dos Amores e Belmonte. Agora, está de volta, para a próxima aposta da nossa ficção, uma adaptação da produção espanhola "La Que Se Avecina".

