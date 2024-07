Maria Sampaio mostra mudanças após 20 dias sem açúcar: «Vejam com os vossos próprios olhos»

8 jul, 17:15

Maria Sampaio (39 anos) publicou um vídeo no seu perfil do Instagram, no passado dia 6 de julho, onde mostra as mudanças após 20 dias sem açúcar. «Vejam vocês com os vossos próprios olhos…» - escreveu na legenda.

Recorde-se que Maria Sampaio está a passar uma grande transformação física nos últimos meses, já que, após anos de tratamentos de fertilidade e de ter sido mãe, sofreu um aumento de peso.

Numa outra partilha recente, a atriz impressionou os seguidores, dançando em biquíni, que elogiaram bastante os resultados.

Maria Sampaio regressou à TVI quase 20 anos depois da sua estreia, na novela de sucesso Festa é Festa, sendo que a sua estreia havia sido na 2ª temporada dos Morangos com Açúcar (que arrancou em 2004 e terminou no verão de 2005).