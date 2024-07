Matilde Reymão recorda: «Disseram que não ia conseguir porque era gorda». Veja como era a atriz

Ontem às 17:56

Foi no início de fevereiro que Matilde Reymão (24 anos) esteve à conversa com Goucha, a propósito do seu mais recente desafio na ficção da TVI, Cacau, que tem deixado os portugueses rendidos.

Matilde Reymão recordou um período difícil: «Disseram que não ia conseguir porque era gorda».

Recorde-se que a atriz se estreou em Amar Demais, e que, depois disso, integrou o elenco da novela Para Sempre.

Na vida pessoal, Matilde Reymão vive uma relação há cerca de 4 anos com o surfista profissional Nic Von Rupp, com quem protagonizou recentemente uma sessão fotográfica a revista GQ.

