Numa relação com famoso ator brasileiro, Gabriela Barros assume preconceitos (e não pelo que está a pensar!)

Gabriela Barros marcou presença no Goucha, em maio de 2023, quando estava grávida e falou do namorado, Miguel Thiré, que veio para Portugal em 2017 e participou nas novelas A Impostora e Valor da Vida.

Juntos desde 2021, o casal vive uma fase uma feliz, sobretudo com o nascimento de Laura (em setembro do ano passado), mas Gabriela Barros não escondeu que, inicialmente, teve muitas reservas «Fui muito preconceituosa», assumiu. Veja as revelações da atriz, no vídeo em cima.

Filha de mãe portuguesa e pai brasileiro, Gabriela Barros estreou-se na TVI em 2010, nos Morangos com Açúcar, e, depois disso, fez parte do elenco de Doida Por Ti, Mulheres, Santa Bárbara, Inspetor Max e ainda Ai A Minha Vida.

