«Parece-me que levaste o marida da tua patroa para a cama»

Em "Morangos com Açúcar", as águas de Alice (Inês Castel-Branco) rebentaram e ela está em trabalho de parto no hospital. Hugo (Ivo Romeu Bastos), obcecado com Gabi (Margarida Corceiro), liga-lhe do escritório da esposa e confessa que não consegue parar de pensar nela. Pouco depois, Gabi atende o telefone novamente, pensando ser Hugo, pede-lhe para a deixar em paz e focar-se na esposa e no filho que está prestes a nascer. Do outro lado da linha, estava Samuel (Rodrigo Tomás).

Samuel vai até ao quarto de Gabi e confronta-a com o que ouviu, insinuando que ela seduziu o marido da sua patroa. Gabi reage na defensiva. Samuel, completamente apaixonado, pergunta se pode beijá-la e assim o faz.