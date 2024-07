Paulo Vintém mostra-se com pessoa especial e seguidores reagem: «Ai, o meu coração»

Hoje às 11:04

Paulo Vintém (45 anos), que tem estado em digressão com os D'ZRT, publicou uma fotografia no seu perfil do Instagram que não passou despercebida.

No passado dia 20 de julho, Paulo Vintém mostrou-se com uma pessoa muito especial e seguidores reagiram: «Ai, o meu coração» - pode ler-se num dos comentários, feito por Noua (companheira de Cifrão).

O ator e músico partilhou o reencontro com a filha, Aurora, que não via há vários dias: «As saudades que eu tinha de a apertar. ❤️ AMOR 🙌» - escreveu na legenda.

Recorde-se que Aurora é fruto da relação de Paulo Vintém com Marta Melro, cujo fim foi anunciado em junho de 2023. Os atores conheceram-se em 2004, nos Morangos com Açúcar (quando fizeram parte do elenco da 2.ª temporada) - apesar de só em 2018 terem assumido o namoro, depois de alguns anos de "encontros e desencontros" - como os próprios referiram no programa Em Família, no início de 2023. Saiba como tudo aconteceu, no vídeo em cima.

Depois da série juvenil, Paulo Vintém voltou à ficção da TVI, em 2010, na novela Mar de Paixão.