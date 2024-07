Pedro Teixeira recorda momento embaraçoso em jantar com Ana Brito e Cunha: «Foi esquisito...»

5 jul, 17:11

Pedro Teixeira (43 anos) e Ana Guiomar (35 anos) marcaram presença no programa das manhãs da TVI, no passado dia 4 de julho, a propósito da temporada de verão de Festa é Festa.

Durante a conversa com Cristina Ferreira, Pedro Teixeira recordou um momento embaraçoso num jantar organizado por Ana Brito e Cunha: «Foi esquisito...» - admitiu. Veja o vídeo, em cima, e saiba o que aconteceu.

O ator que dá vida a Tomé falou também da sua recente perda de peso, num outro momento, e, juntamente com Ana Guiomar (que na novela dá vida a Aida, mulher da sua personagem), revelaram algumas das surpresas que estão por vir - nomeadamente, novas caras que se vão juntar ao elenco durante as férias.

Recorde-se que Pedro Teixeira está a comemorar 20 anos de carreira. Foi em 2004 que se estreou, na TVI, nos Morangos com Açúcar, e, desde então, fez parte do elenco principal de muitas novelas, como Tempo de Viver, Ilha dos Amores, Flor do Mar, Destinos Cruzados, O Beijo do Escorpião, Quer o Destino (onde assumiu o seu primeiro papel de vilão, Marcos Santa Cruz) e, atualmente, é em Festa é Festa que podemos vê-lo.

Veja o 'antes' e o 'depois' do ator nesta galeria.