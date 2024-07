Problema de saúde leva David Carreira a cancelar atuação: «Não vou conseguir...»

5 jul, 19:49

David Carreira (32 anos) partilhou um vídeo com o filho, nesta sexta-feira, 5 de julho, que gerou uma onda de apoio dos fãs.

Devido a um problema de saúde, David Carreira viu-se obrigado a cancelar a atuação prevista: «Não vou conseguir...».

«O único que me mantém feliz quando estou sem voz e tenho que cancelar os shows de hoje é o meu mini GGG galáctico 🫶🏼 Não vou conseguir cantar hoje no Colete Encarnado, o @mickaelcarreira vai-me substituir hoje, mas continuo aqui atento aos vossos comentários do novo som #gwagon 🏎💨 Vamos ver o jogo de Portugal em casa e melhorar para os concertos, amanhã em Leiria e domingo na Amadora.» - escreveu na legenda da publicação.

A caixa de comentários, encheu-se de mensagens positivas: «As melhoras David!!!! 👏❤️», «As melhoras 🙌 amanhã e domingo cantamos contigo» e «Cuida te 😍 como resistir a vocês os dois ❤️❤️», foram apenas algumas.

Veja o vídeo, em cima.

Recorde-se que o filho mais novo de Tony Carreira e Fernanda Antunes foi pai pela primeira vez no dia 26 de janeiro de 2023, e que Lucas é fruto da sua relação com a atriz Carolina Carvalho.

Numa entrevista intimista, o ator e cantor falou mais sobre a sua infância e a relação com o pai.

David Carreira começou o seu percurso nos Morangos com Açúcar, em 2010 (na temporada 8), onde cantava e dançava, e foi depois dessa experiência que se lançou na música, onde faz um enorme sucesso.

Para além de Bem me Quer, participou ainda nas novelas da TVI Louco Amor, Santa Bárbara e Rua das Flores.

Veja como era o artista, e ainda do resto do elenco, nesta galeria.