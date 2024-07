«Quem fez isso pode ter sido a mesma pessoa que a tentou matar»

8 jul, 23:52

Em «Morangos com Açúcar», Alice (Inês Castel-Branco) chama Pipa (Mafalda Perez) e Luana (Cíntia Semedo) ao seu escritório para lhes comunicar novidades sobre o caso de Soraia (Rita Pereira): o carro da mãe de Pipa foi encontrado com os quatro pneus furados. A cena transita para um flashback, revelando a noite em que Sancho (Oskar de La Fuente), acompanhado por Joana (Mariana Cardoso), ouviu a conversa entre Miguel (Vicente Gil) e a tia, enquanto se escondiam atrás do carro.

Sancho, visivelmente agoniado, desabafa com Joana, lembrando-a de que Soraia podia ter morrido. Joana tenta acalmá-lo, dizendo que o que estão a fazer é correto e que precisam de continuar a lutar contra os carros de luxo que estão a poluir o planeta.