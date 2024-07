Rita Pereira participa em videoclipe de famosa artista e mostra imagens dos bastidores

5 jul, 16:20

Foi através das InstaStories, no passado dia 4 de julho, que Rita Pereira (42 anos) revelou uma grande novidade.

Rita Pereira participa no videoclipe da famosa artista Nenny (nome artístico de Marlene Tavares), "Normal", e mostrou várias imagens dos bastidores, onde se mostra com um visual de inspiração western - com botas e chapéu de cowboy.

Veja tudo, no vídeo em cima.

"Normal" já está disponível no YouTube e parece já ser um sucesso, julgando pelos comentários dos fãs.

Num evento recente, a atriz somou elogios com um outro par de botas, do mesmo estilo. Espreite as fotos nesta galeria.

Recorde-se que Rita Pereira anunciou a 21 de junho que está à espera do segundo filho, fruto da sua relação com Guillaume Lalung.

Recentemente, Rita Pereira esteve a viver no Brasil, devido às gravações do seu primeiro projeto internacional: o remake da novela de sucesso "Dona Beija", que teve Maitê Proença como protagonista. Na nova versão, que ainda não tem data de estreia - e que ficará disponível numa famosa plataforma de streaming -, o título será "Dona Beja".

A atriz estreou-se na ficção da TVI em 2004, na 2ª temporada dos Morangos com Açúcar e, depois disso, integrou o elenco principal de projetos como Doce Fugitiva, Destinos Cruzados, Feitiço de Amor, Remédio Santo, A Herdeira, Quero é Viver, para nomear apenas alguns.