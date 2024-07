Rosa Bela e Carlos Areia - uma história de amor que começou com uma mentira: «Sabia que tinha cometido um erro»

8 jul, 10:27

Rosa Bela (32 anos) marcou presença no programa do Goucha em outubro de 2022 e revelou que a sua história de amor com Carlos Areia (de 80), quase 50 anos mais velho, começou com uma mentira.

Durante a conversa com o apresentador, Rosa Bela recordou o início desta relação - que começou quando a atriz tinha apenas 16 anos e o ator mais de 60 -, confessando que a sua atitude, na altura, não foi a melhor: «Sabia que tinha cometido um erro».

Recorde-se que o casal está junto há mais de 15 anos, apesar das várias críticas de que foram alvo, e que se mostra sempre muito cúmplice e feliz.

No passado domingo, 7 de julho, a atriz aceitou o desafio de ser concorrente do novo reality show Dilema, conduzido por Manuel Luís Goucha e que promete animar os portugueses.

No decorrer da Gala, Carlos Areia emocionou-se com a namorada e acabou por desabafar algo inédito: «Nunca lhe disse...»

O primeiro projeto da atriz na TVI foi em I Love It, onde fez uma participação especial. Depois disso, fez parte do elenco da novela A Herdeira e o seu mais recente desafio foi em Queridos Papás.

Já Carlos Areia participou em diversas séries e novelas de sucesso desta estação, como Trapos e Companhia, Anjo Selvagem, O Prédio do Vasco (transmitido durante os últimos anos na TVI Ficção), O Clube das Chaves, Morangos com Açúcar, Ana e os 7, Remédio Santo, Jardins Proibidos, entre muitos outros.

