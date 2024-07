Ruben Rua sobre casamento com Sofia Ribeiro: «Eu jurei uma coisa...»

Ontem às 17:19

Foi em 2021 que Ruben Rua (37 anos) deu uma entrevista intimista ao programa do Goucha, recordando o seu percurso, profissional e pessoal.

Durante a conversa, Ruben Rua falou sobre o casamento com a atriz Sofia Ribeiro: «Eu jurei uma coisa...» - confessou, admitindo encarar tudo o que aconteceu como um grande 'fracasso'.

O apresentador abriu ainda o seu coração em relação à paternidade, depois de ser questionado por Manuel Luís Goucha sobre se desejaria ter tido filhos com a atriz. Veja o vídeo, no topo da página.

Recorde-se que Ruben Rua e Sofia Ribeiro casaram em 2011, depois de namorarem cerca de 1 ano. Em 2012, divorciaram-se.

No À Conversa com Ana Rita Clara, o apresentador revelou os nomes originais que já pensou dar aos seus futuros filhos.

Na TVI, Ruben Rua já deu a cara por vários programas, como Somos Portugal, Like Me (ao lado de Luana Piovani), VivaVida, entre outros. Atualmente é no Em Família que podemos vê-lo, todas as semanas. Na nossa ficção, fez uma participação especial em A Única Mulher.

Já Sofia Ribeiro estreou-se em Televisão na série de verão da 4ª temporada dos Morangos com Açúcar (no papel de Luna), em 2007. Depois disso, muitas novelas e séries se seguiram, como Fascínios, Meu Amor, Doce Tentação, Mulheres, A Herdeira, Amar Demais, entre muitas outras.

Veja como a atriz mudou desde então, nesta galeria.