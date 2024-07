Sabe quem é esta menina? É uma cara muito conhecida da Televisão

12 jul, 15:27

Ana Rita Clara é uma cara muito conhecida da Televisão e em 2021 juntou-se à família TVI, assumindo o cargo de Senior Advisor da TVI Ficção e, posteriormente, em 2022, apresentando o programa "À Conversa com...", no mesmo canal.

Mulher do Norte, Ana Rita Clara cresceu em São João da Madeira, estudou em Braga e veio para Lisboa, para conquistar o seu sonho. Licenciada em Sociologia, mas apaixonada por Comunicação, há mais de 15 anos que se tornou uma cara famosa para os portugueses.

Na TVI, conduziu o programa Humanos, procurando desvendar a vida das pessoas, compreendendo as várias profissões e os seus destinos. Na TVI Ficção, assumiu a 1ª temporada de Bastidores, onde mostrava o que acontece por trás das câmaras, e atualmente, para além do formato intimista de conversas, apresenta também Saídos da Caixa, onde desafia caras da nossa ficção a mostrarem o seu "Lado B".

Na vida pessoal, é mãe de Caetano (de 8 anos), fruto da sua relação com Hugo Madeira, que terminou em 2018.

Quando abraçou este novo desafio, há quase 3 anos, a apresentadora marcou presença no Goucha e falou do seu percurso. Durante a conversa, Ana Rita Clara foi surpreendida pelo irmão, Luís Clara. Veja o momento, no vídeo em cima.