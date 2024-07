«Se eu estivesse do lado do Miguel, não vinha tentar perceber a verdade»

Ontem às 23:53

Em "Morangos com Açúcar", Olívia (Madalena Aragão) confronta Bruno (Gonçalo Braga) sobre ser ou não o dono do drone, admitindo que foi Miguel (Vicente Gil) quem lhe deu a notícia. Olívia lembra ao irmão que esteve sempre ao seu lado em todas as ocasiões. Por sua vez, Bruno recorda-lhe que não teve o apoio dela quando foi acusado pela polícia ou agredido na casa de banho do Colégio da Barra.

A tensão aumenta. Em tom ameaçador, Bruno lembra a Olívia que Miguel não é de confiança e que eles nunca deixarão de ser família. Dá-lhe um beijo na testa, deixando Olívia desconfortável, e sai sem responder à pergunta.