Sobre o tema da transexualidade no teatro, Eduardo Gaspar fala do impacto da peça «Gisberta»: «As pessoas choravam...»

No «À Conversa com Ana Rita Clara», recebemos o ator e encenador brasileiro Eduardo Gaspar, que nos fala da passagem do tempo, agora que completou 59 anos. O nosso convidado revela que não sente a sua idade, e diz-nos quais os segredos para se ir mantendo jovem. O ator fala-nos das várias peças de teatro que tem concretizado, e os temas importantes que traz para cima do palco.