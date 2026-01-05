Ao Minuto

Ar de «bad boy» e super sexy! Recruta da 1ª Companhia comparado ao protagonista de Prison Break - TVI

Ar de «bad boy» e super sexy! Recruta da 1ª Companhia comparado ao protagonista de Prison Break

Este recruta da 1ª Companhia está a deixar o público feminino a suspirar e há quem o compare a Wentworth Miller, um dos homens mais sensuais de Hollywood.

Nuno Janeiro está a ser comparado a um dos homens mais sexy do mundo. O ator, de 48 anos, já é um fenómeno nas redes sociais, e só entrou na recruta da 1ª Companhia há quatro dias! Nuno não passa despercebido pelo seu charme e, agora, está a ser comparado ao protagonista de uma das séries mais emblemáticas de sempre.

Na rede social X, são vários os elogios à sensualidade de Nuno Janeiro. Aliás, até há quem o compare a Michael Scofield, protagonista icónico da série Prison Break, interpretado pelo ator Wentworth Miller, um dos homens mais sexy de Hollywood, pelo lado de "bad boy" que ambos partilham.

Pode ver aqui alguns dos comentários:

Para muitas destas mulheres, Nuno Janeiro ficou conhecido por 'Sam', da quarta temporada dos Morangos com Açúcar, que foi para o ar em 2006. 20 anos depois, o também modelo continua a fazer suspirar e reacendeu ainda mais a "crush" de infância e adolescência de muitas destas espetadoras.

Hoje, Nuno Janeiro é pai de um menino, Dinis, de oito anos, fruto da relação com Rita Soares. Depois dos Morangos, fez novelas de sucesso da TVI, como Fascínios, Flor do Mar e Mar de Paixão. Em 2015, participou também no Dança com as Estrelas e, agora, aceitou o desafio da 1ª Companhia.

Ainda se lembra de Nuno Janeiro nos Morangos com Açúcar? Veja, na galeria que preparámos para si, as fotos mais sexy (antigas e atuais) do ator que continua a "partir corações".

 

