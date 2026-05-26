Fim da relação? Catarina Miranda justifica decisão de deixar de apoiar Afonso Leitão no Secret Story - Desafio Final

Catarina Miranda recorreu às redes sociais para explicar a decisão que tomou em relação a Afonso Leitão, deixando todos a pensar que a relação pode ter chegado ao fim . Segundo a ex-concorrente, houve comportamentos e atitudes que a levaram a afastar-se. E o silêncio deixou de ser uma forma de maturidade e passou a representar uma situação que já não aceita viver. «Chega um momento em que o silêncio deixa de ser maturidade e passa a ser falta de respeito por nós próprias».

No mesmo comunicado, Catarina revelou que deixou de se rever na continuidade do apoio ao namorado no programa, sublinhando que se sentiu desrespeitada e desiludida. «Enquanto mulher, não consigo continuar a apoiar alguém que me desrespeitou, me desiludiu e não teve consideração pela relação que tinha».

A decisão passou também por cortar qualquer ligação pública à participação de Afonso Leitão no formato televisivo, pedindo ainda que o seu nome não seja associado a campanhas ou votações. «Por coerência comigo mesma, deixo qualquer apoio à participação do Afonso no programa e peço que deixem de associar o meu nome a campanhas, votos ou defesa da imagem dele».

Catarina Miranda frisou que não irá entrar em detalhes sobre o que motivou esta decisão, mas garantiu que se trata de algo definitivo. «Não entrarei em detalhes, mas a minha decisão é definitiva».

Deixou ainda uma reflexão sobre escolhas pessoais e respeito próprio, sublinhando que, por vezes, é necessário afastar-se para se preservar . «Há escolhas que fazemos por amor. E há decisões que tomamos por respeito a nós próprias».