Traição? Catarina Miranda usa frase que diz muito sobre o que poderá ter levado à decisão dramática sobre Afonso Leitão

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  • Secret Story
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A mensagem é clara: «Não negocie o inegociável». Catarina Miranda deixou um recado forte que muitos estão a interpretar como definitivo sobre a relação com Afonso Leitão.

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Catarina Miranda recorreu às redes sociais para clarificar a sua posição em relação a Afonso Leitão, deixando no ar a possibilidade de a relação entre ambos poder ter chegado ao fim. A ex-concorrente justificou a sua tomada de posição com atitudes e comportamentos que a levaram a afastar-se, sublinhando que o silêncio deixou de ser uma forma de maturidade para passar a representar uma situação que já não aceita viver. «Chega um momento em que o silêncio deixa de ser maturidade e passa a ser falta de respeito por nós próprias».

Pouco depois do comunicado, Catarina voltou a chamar a atenção ao partilhar nos stories do Instagram uma imagem acompanhada de uma frase que reforça a sua posição emocional e o seu limite pessoal: «Não negocie o inegociável. Lealdade, respeito e paz». A publicação acabou por ser interpretada como uma mensagem direta e um reforço do afastamento já anteriormente anunciado. E essa frase tornou-se conhecida depois de a influenciadora brasileira Virginia Fonseca a ter usado aquando do término com o ex-namorado, Vinicius Júnior.

No mesmo esclarecimento público, Catarina Miranda afirmou que deixou de se rever no apoio à participação de Afonso Leitão no programa, explicando que se sentiu desrespeitada e desiludida com o rumo da situação. «Enquanto mulher, não consigo continuar a apoiar alguém que me desrespeitou, me desiludiu e não teve consideração pela relação que tinha».

A ex-concorrente foi ainda mais longe ao pedir o afastamento do seu nome de qualquer tipo de campanhas associadas ao concorrente, deixando claro que não pretende ser ligada à sua participação televisiva. «Por coerência comigo mesma, deixo qualquer apoio à participação do Afonso no programa e peço que deixem de associar o meu nome a campanhas, votos ou defesa da imagem dele».

Apesar de não ter revelado detalhes concretos sobre o que motivou a decisão, Catarina garantiu que se trata de algo definitivo, reforçando a ideia de que se trata de uma escolha pensada e sem retorno. «Não entrarei em detalhes, mas a minha decisão é definitiva».

Veja a imagem.

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